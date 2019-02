Pedro Suárez-Vértiz a George Forsyth: "Si antes eras nuestro KEN, ahora eres nuestro KENNEDY"

George Forsyth y Pedro Suárez Vértiz se tienen mutua admiración. El cantante es uno de los favoritos y más queridos del nuevo alcalde de La Victoria, mientras que el exfutbolista ha dejado sorprendido al artista con su lucha frontal con la corrupción en el municipio.

Por eso, ambos decidieron hacerlo público. Pedro Suárez Vértiz felicitó a George Forsyth por ser fuerte y valiente ante las constantes amenazas que ha sufrido tras su elección como alcalde de La Victoria.

En tanto, George Forsyth agradeció a Pedro Suárez Vértiz por las palabras y declaró sentirse feliz por recibir palabras de aliento de parte de su ídolo. Además, le aseguró que continuaría luchando por sacar adelante el Perú desde el sitio que tiene.

George Forsyth y Pedro Suárez Vértiz George Forsyth y Pedro Suárez Vértiz

"Hoy es uno de los días más felices de mi vida! Jamás imagine que mi ídolo me podría felicitar por el trabajo que venimos haciendo. Querido Pedro, desde el pequeño espacio que nos toco en este mundo, seguiremos luchando por sacar adelante a nuestro Perú. Solo me queda agradecerte por todas las alegrías que nos has dado y nos sigues dando día a día! Te admiramos!", declaró George Forsyth en Instagram.

Al ver esta respuesta, Pedro Suárez Vértiz no se quedó callado y le respondió a George Forsyth. Vía Facebook, el intérprete de 'Mi Carro era una Rana' destacó que el alcalde era una persona agradecida.

"Eres agradecido George Forsyth. Eso dice mucho de ti. Cuídate de los políticos celosos, son peores que los fumones. Si antes eras nuestro KEN -el novio de la Barbie-, pues ahora eres nuestro KENNEDY", escribió Pedro Suárez Vértiz