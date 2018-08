Tilsa Lozano es famosa por ser frontal y no tener pelos en la lengua a la hora de comentar sobre Chollywood. Por eso, cuando se le preguntó a la Vengadora lo que opinaba sobre el matrimonio de George Forsyth y Vanessa Terkes, la exconejita Playboy indicó que era una 'burla' para el Perú.

Al enterarse de lo que dijo Tilsa Lozano sobre su matrimonio civil con Vanessa Terkes, George Forsyth decidió responderle : "Él (Miguelón) tendrá sus motivos para no querer casarse. Es una persona bastante inteligente, y sabe lo que hace"

Y esto no quedó aquí. Tilsa Lozano decidió darle su vuelto a George Forsyth y declaró que en este medio, 'el que se pica, pierde', al dejar entrever que Miguelón tendría dudas sobre su relación con la Vengadora.

"Yo no he puesto en duda sí hay amor o no entre ellos, lo que cuestiono es que están utilizando la boda para promocionar la candidatura de él. Lo que dije es que el matrimonio parecía un mitín político; en ningún momento me metí en el tema personal, ojalá que el matrimonio les dure... el que se pica, pierde”, afirmó Tilsa Lozano.

“Más bien que (George) vaya a resolver el problema que tiene después que su esposa desairó la camiseta de Alianza Lima, cuando más del 80 % de las personas de La Victoria son ‘blanquiazules’”, agregó Tilsa Lozano.

Si tú te casas, ¿harías algo similar?

No invitaría a nadie, los mandaría al desvío a todos... a mí me gustan las cosas privadas, cada cosa en su lugar.

