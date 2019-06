Mónica Cabrejos hace fuerte revelación sobre George Forsyth y confirma detalle que contó Vanessa Terkes

Mónica Cabrejos reveló que gente del entorno de George Forsyth se contactó con ella para darle información sobre su caso con Vanessa Terkes. La conductora radial contó le ofrecieron hacer una videollamada con el alcalde de La Victoria.

“Un allegado de Forsyth quiso reunirse conmigo en privado para contarme su versión de los hechos. Yo le dije que si hablaba conmigo tendría que ser grabado o en el programa de radio", dijo Mónica Cabrejos.

Sin embargo, la conductora no aceptó la oferta porque no le permitían grabar la entrevista. Mónica Cabrejos manifestó que una conversación así se mostraría parcializada y si uno no tiene nada que temer, se sienta frente al público.

"Yo no acepté porque si alguien no tiene nada que temer te lo dice de frente y públicamente. Si quieres defenderte te sientas y tienes la oportunidad de hacer una entrevista y preguntarte: '¿es cierto que le eructabas en la cara a Vanessa' y cosas por el estilo", dijo Mónica Cabrejos.

Mónica Cabrejos sobre George Forsyth

Por otro lado, la hermana de George Forsyth se habría burlado de Vanessa Terkes.“Georgie Porgie, por favor deja tu carro bien cuidado. Que no te vaya a pasar lo mismo”, posteó con una imagen de una mujer que está destruyendo un carro.

Este viernes 14 de junio, Vanessa Terkes y George Forsyth estarán frente a frente ante el juez del 17 Juzgado de Familia para rendir sus manifestaciones por la denuncia que entabló la actriz en contra del burgomaestre de La Victoria.