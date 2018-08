George Forsyth niega despedida de soltero con ‘Marita hot’ | FOTOS

George Forsyth negó que haya tenido su despedida de soltero con la bailarina Marita Guevara, conocida como ‘Marita hot’.



¿Es verdad que tuviste tu despedida de soltero con Marita?

Mira, con el poco tiempo que tengo, me hubiera encantado, pero no. No es de mi interés tener una despedida. Hay mucho respeto. Seguramente mis amigos organizarán algo privado, quizá, incluso, vaya Vanessa Terkes. Pero no de esas despedidas que uno ve en las películas ja, ja, ja.

Falta poco para tu matrimonio, ¿estás nervioso?

Estoy nervioso porque tengo muchas cosas que hacer. Ahorita mi concentración está en la campaña. Vanessa me está dando la mano en el tema del matrimonio, porque son un sinfín de detalles. La campaña es un trabajo de 24 horas. No estoy nervioso por casarme, porque es algo que esperaba hace mucho tiempo.



¿Habrá ‘luna de miel’?

Está un poco lejana la oportunidad de una ‘luna de miel’. Tal vez en un futuro.