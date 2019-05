George Forsyth reapareció cantando 'Triciclo Perú' en evento mientras Vanessa Terkes se iría a México. (

Tras la ruptura entre George Forsyth y Vanessa Terkes, la actriz retomaría sus actividades en México para olvidar y superar la decepción amorosa. Por ello, dejaría su participación en la televisión y la radio, donde recientemente había empezado. Por su parte, al alcalde de La Victoria se le vio muy animado el sábado por la noche en el Club Huancayo.

George Forsyth estuvo en un evento en homenaje al cantante Diosdado Gaitán Castro, disfrutando de un espectáculo donde sorprendió a los invitados al cantar 'Triciclo Perú', de Los Mojarras.

A George Forsyth se le vio muy animado con los asistentes que hasta se animó a interpretar la canción de la banda peruana. "No me has podido hacer más roche. Hermano, te quiero", dijo el alcalde de La Victoria a Diosdado Gaitán Castro en el concierto.

Después del comunicado de la separación entre George Forsyth y Vanessa Terkes, la actriz se comunicó vía telefónica con el programa En Boca de Todos para indicar que sentía "un profundo dolor en mi corazón".



"Les mentiría si les digo que no siento un profundo dolor en mi corazón. Si alguien conoce mi corazón ese es Dios y yo también conozco la verdad detrás de todo esto. Y es Él quien me va a dar la fuerza necesaria para salir adelante como siempre lo ha hecho", declaró Vanessa Terkes.



La actriz y aún esposa de George Forsyth indicó que no iba a brindar ningún detalle sobre la decisión que la llevó la separación del alcalde de La Victoria. Vanessa Terkes agradeció la comprensión.



"Mi silencio es importante para mí. Ahora no me siento bien, no me gustaría decir nada. Quisiera no dar más comentarios y espero que ustedes lo entiendan y me apoyen en eso", puntualizó Vanessa Terkes.

El matrimonio entre George Forsyth y Vanessa Terkes solo duró 8 meses. Muchos rumores se tejen sobre la separación de la pareja, pero fue el propio alcalde de La Victoria quien aceptó que la falta de tiempo quebró su matrimonio.



“Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando me exige todo mi tiempo. Vanessa es una excelente mujer, una persona A1, pero en este periodo todo se nos complicó. Esto es muy duro”, precisó George Forsyth.

La separación de George Forsyth y Vanessa Terkes fue criticado en 'Chollwyood', siendo Tilsa Lozano la más ácida, al asegurar que dicho matrimonio ‘solo fue un show’ y que le sirvió al ex arquero para ganar las elecciones en La Victoria. En tanto, otros le han aconsejado a Vanessa Terkes voltear la página y mirar para adelante, pues ninguna persona debería ‘sufrir por amor’.