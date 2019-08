Forsyth revela detalles de su separación de Vanessa Terkes: "Es uno de los golpes más duros que he vivido"

Luego de anunciar que la denuncia por violencia familiar que le interpuso su aún esposa Vanessa Terkes se archivó, George Forsyth se refirió a la polémica separación de la actriz y aseguró que se trató de uno de los momentos más duros que tuvo que afrontar.



En entrevista con Trome, el popular alcalde de La Victoria aseguró que jamás pensó en que su matrimonio se terminaría de esa manera porque no vio ese escenario en su hogar.

"Es uno de los golpes más duros que he vivido, porque uno no se casa pensando en que se va a separar. Mis padres nunca se han separado y esa es la figura que yo tengo. La familia para mí es lo más importante", dijo George Forsyth.

Asimismo, aseguró que su trabajo lo ayudó a superar la ruptura con la actriz. "Es un golpe duro, pero gracias a mi carrera, a la vida, me han enseñado a afrontar problemas; de lo contrario, no podría hacer nada en La Victoria si no tuviese el coraje. Así que hay que mantenerse en pie", agregó.



Por otro lado, al ser consultado por si se casó por estrategia política o por amor, ya que su matrimonio tan solo duró 8 meses, el alcalde victoriano indicó que comprende que muchos se hagan esa pregunta pero que tomó la decisión de manera sincera.

"No me hubiese casado por religioso si hubiese sido simplemente una estrategia política. No me hubiese casado el cardenal. Me hubiese casado con bienes separados. Lo primero, si no es por amor, bienes separados, y acá nunca hubo ni siquiera esa figura", agregó George Forsyth.