LO DESTRUYE. Gigi Mitre se refirió al compromiso de George Forsyth y Sonia La Torre, luego que el exalcalde le pidiera la mano a su pareja a las orillas del mar de Punta Cana. La conductora no tuvo piedad y recordó que este año se realizan las elecciones municipales y regionales.

“No quiero ser mal pesada, así que no quiero que me hagan caso, pero justo se acercan las elecciones municipales. No me hagan caso, borren lo que dije, no me hagan caso, tengo secuelas del covid”, manifestó en Amor y Fuego.

Cabe precisar que, durante la campaña municipal del 2018, George Forsyth y Vanessa Terkes sellaron su amor por la vía legal en la Municipalidad de La Victoria, distrito en el que ganó la alcaldía ese año.

Rodrigo González sobre George Forsyth: Acaso está repitiendo lo de Vanessa Terkes

Del mismo modo, Rodrigo González señaló que “el amor” vende durante las campañas políticas y también recordó el matrimonio del excandidato presidencial con la actriz, el cual terminó en mayo del 2019 con denuncias por violencia familiar.

Gigi Mitre se pasa de fría ante compromiso de George Forsyth: “Justo se acercan las elecciones” (VIDEO: Willax TV)

“Será acaso que está repitiendo lo que ya nos hizo, ya nos vio la cara una vez, la Vanessa Terkes la campaña . El amor vende y jala ¿justo ahora vas a utilizar a otra chica, en otra ocasión? Como Alvaro Paz de la Barra con Sofía Franco, que después sale como la sufrida Franco, pero bien que se presta. No creo, no creo, ya nos iremos enterando”, dijo el popular Peluchín.

En octubre del año pasado, George Forsyth se inscribió al partido de Somos Perú y, según el coordinador de campaña de ese partido, existen “altas probabilidades” que sea candidato a la alcaldía de la Municipalidad de Lima.