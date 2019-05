George Forsyth tras separación con Vanessa Terkes: "Me ha faltado tiempo" | VIDEO

Rompió su silencio. Tras la emisión de un comunicado por parte de su aún esposa, Vanessa Terkes , donde comunica su separación definitiva, George Forsyth había evitado pronunciarse al respecto pues estaba enfocado en diversas actividades que abarcan sus funciones como alcalde de La Victoria.



Sin embargo, luego de muchos cuestionamientos, George Forsyth brindó sus primeras declaraciones luego de conocerse el fin de su matrimonio con Vanessa Terkes, luego de 8 meses.

Todo indica, según su versión, que 'la falta de tiempo' fue el principal motivo para que ambos decidieran poner punto final a su historia de amor.

“Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando muy metido me exige todo mi tiempo. Vanessa es una mujer excelente, una persona A1, solamente que este periodo de extremo trabajo nos complicó. Recién voy a conversar (sobre todo esto) con los míos, no lo he interiorizado aún, pero es muy duro”, dijo al diario Perú 21.

Comunicado de Vanessa Terkes

EL COMUNICADO





La actriz Vanessa Terkes sorprendió con un comunicado difundido por América Televisión anunciando separación del alcalde de La Victoria, George Forsyth, a menos de 1 año de contraer matrimonio.



"A través de este comunicado quiero hacer de conocimiento público que he decidido anunciar mi separación con el señor George Forsyth Sommer. Siempre entregué amor, tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar, lamentablemente asuntos muy internos y privados de la pareja, hacen que hoy tome la triste decisión de separarme en pro de mi tranquilidad emocional", se lee en el comunicado de Vanessa Terkes.