George Forsyth responde críticas de Tilsa Lozano y Claudia Ramírez por boda: 'Me case con Vanessa Terkes por amor'

George Forsyth aseguró que se casó con Vanessa

Terkes por amor y no como parte de una estrategia de su campaña política, como aseguró su expareja Claudia Ramírez.



“Por supuesto que me casé por amor, el matrimonio no es un juego. No estoy al tanto de la controversia (que generó su matrimonio), porque todo ha sido alegría. Estoy seguro de que todos se han divertido, hemos reflejado puro amor, pero siempre habrá (personas malintencionadas)”, comentó Forsyth, quien anunció la colecta pública de la Liga Contra el Cáncer, para este 5, 6 y 7 de setiembre.



Tilsa comentó que tu matrimonio ha sido una burla y que estás utilizando a Vanessa para tu candidatura…

La felicidad es de ambos.



¿Te incomoda que tu expareja haya comentado que el matrimonio ha sido una estrategia por tu postulación a la alcaldía?

No estoy al tanto de lo que dijo, pero nadie empañará mi felicidad. Estoy feliz y emocionado porque el 15 de setiembre es el matrimonio religioso. Seguiremos celebrando, estoy entusiasmado, porque (la boda religiosa) es la fiesta con la que siempre soñé desde chico, así que lo disfrutaré al máximo.



¿Qué dice Vanessa sobre las críticas?

Está súper contenta, estoy muy feliz con mi esposa y viendo los detalles de la boda religiosa. Estamos coordinando el viaje que haremos, nos iremos a Máncora y queremos ahorrar dinero para viajar a un sitio más lejano (sería Italia), pero más adelante.