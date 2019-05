Tilsa Lozano sobre George Forsyth: "Eso de que no tenía tiempo es ‘floro" | ENTREVISTA

Tilsa Lozano indicó que el matrimonio y la sorpresiva separación de Vanessa Terkes con George Forsyth ‘ha sido un reality’, sin embargo, resaltó que no se burlará del mal momento que atraviesa la actriz, tal como lo hizo ella cuando se separó del padre de sus hijos, Miguel Hidalgo.

“Se conocieron en un reality, se casaron e hicieron todo un show y bueno... para mí, todo fue un reality. A él (George) le sumó y ahora está haciendo un buen trabajo (como alcalde de La Victoria). La pregunta es: ¿Se habrán casado por bienes separados?”, sostuvo Tilsa Lozano,

La Vengadora señaló que Vanessa Terkes habría actuado por impulso al enviar su comunicado de la separación de George Forsyth, pero que dentro de pocos días se lamentaría de lo que hizo.

Meses atrás le dijiste a Vanessa: ‘Ojalá no te esté utilizando (para su campaña política)’. ¿Crees que fue así?

No puedo asegurar una cosa así, creo que por ahí sí hubo amor, pero casarte a dos meses de conocerse es un poco arriesgado.

George Forsyth indicó que uno de los motivos de la separación ha sido el tiempo que no le podía dar a Vanessa por el cargo que tiene...

Todos trabajamos, si quieres tiempo lo sacas de donde sea, aunque sea te haces cariñito a las 3 de la madrugada y te sobas pie con pie debajo de la colcha. El tiempo se saca, eso (decir que no tenía tiempo) es ‘floro’.

Se especula que George le habría dicho a Vanessa que viajaría fuera de Lima por motivos de trabajo y luego salió el ampay donde se le ve junto a un grupo de amistades...

​No me llegó esa información precisa, pero sí algo muy similar. No puedo afirmar nada porque no lo sé ni me consta, pero tenía ese tipo de chisme. O sea, que él habría estado con un grupo de gente y ella no sabía.

Sabemos que Vanessa sufrió una descompensación al ver el ampay de ‘Válgame Dios’. ¿Te solidarizas con ella por el momento que está viviendo?

​Es algo doloroso para cualquier persona que atraviesa esa situación (separación). También pasé por algo así y ella se rio de mí, pero yo no me voy a reír, sino a solidarizar.

¿Todo da vueltas?

​Claro.