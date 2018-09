Vanessa Terkes 'abandona' a George Forsyth a 24 horas de su matrimonio religioso | FOTOS

Vanessa Terkes ‘abandonará’ a George Forsyth, a 24 horas de casarse por iglesia. ¿Cómo? Sí, así como lo lees. La actriz se aleja del exfutbolista a un día de su matrimonio en la Iglesia de San Pedro.

Pero tranquilos. Esta medida que decidió adoptar Vanessa Terkes es solo porque quiere que George Forsyth la extrañe un poquito antes de darle el ‘sí’ para toda la vida.

¿Cómo van los preparativos para la boda?



Esta última semana ha sido de muchas emociones y correrías con el vestido, el bufé, repartir los partes y estar con George apoyándolo en la campaña, porque mi ‘muñeco’ no deja de trabajar.

¿Y vas a cumplir con la tradición de que el novio no puede ver a la novia antes de la boda?



Sí, pues no pienso dormir esta noche con él, para que así me extrañe un poquito y luego nos veamos mañana directamente en la iglesia (San Pedro)... ¡Qué nervios!

La luna de miel, ¿dónde será?

George seguirá trabajando hasta las elecciones. Al día siguiente nos iremos a Máncora y, si el trabajo lo permite, viajaremos una semana a Italia.

Tu amor está muy dedicado a su trabajo...

Sí y ha sufrido mucho con lo que pasó en el estadio de Alianza Lima, a mí también me causó tristeza, solo espero que las cosas se arreglen.

¿Y ya tienes tu vestido de novia?



Me lo entregan esta tardeeeeeeeee... ¡Me muero!

¿Lleva algún detalle especial?

No, pero es el vestido con el que siempre soñé de niña.

¿Nerviosa?

Sí... Nervios y más nervios porque se acerca el gran día para recibir la bendición del Señor y, con fe y dedicación, esto durará para toda la vida... Aprovecho tu diario para agradecerle al público por el cariño que nos regala en la calle y las redes sociales.

¿Ya ensayaron la coreografía del tema ‘Abrázame’ de Juan Gabriel?



Claro y habrá una sorpresita.

