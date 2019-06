Alexandra Horler sobre denuncia de Vanessa Terkes a George Forsyth: "Es solo despecho, ganas de fregar y hasta maldad".

La periodista deportiva Alexandra Horler decidió pronunciarse, a través de su cuenta de Twitter, por la disputa entre la actriz Vanessa Terkes y el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

Para Alexandra Horler se le está dando demasiado caso a la pelea mediática entre Vanessa Terkes y George Forsyth cuando hay más denuncias de violencia contra la mujer.



"¿Cuántos días más con el caso de la Terkes? El Perú es un país en el que la violencia a la mujer es un cáncer: nos golpean, mutilan, matan. Ojalá se le pusiera atención a casos de agresiones reales", escribió Alexandra Horler en su cuenta de Twitter.



La periodista sostuvo que esperaba que la "ministra se manifestará por todos aquellas que siguen esperando justicia. Que el dolor sea auténtico no significa q violencia lo sea. Una cosa es una relación caótica y tóxica que no sabes terminar y llevas al límite y otra una violencia real que merezca denuncia. En Perú no estamos para juegos. No es justo para mujeres violentadas en espera de justicia", mencionó Alexandra Horler.



Según Alexandra Horler, el caso de Vanessa Terkes "no es violencia de género", agregando que al actriz busca desprestigiar la carrera política de George Forsyth.



"Es una pareja que no se conoció, con incompatibilidad y sin madurez para hacer frente a la realidad y terminar. Y cuando no terminas lo que no camina, las broncas van en aumento. Pero de ahí a denunciarlo porque no la quisieron como quiso? Para mí es solo despecho, ganas de fregar y hasta maldad, porque sabe lo que significa para él. Si las mujeres queremos ser respetadas, tenemos que respetarnos nosotras mismas. Y si no te quieren ni te valoran, pues te vas digna, antes de llevar la situación a niveles insostenibles", concluyó Alexandra Horler.



Alexandra Horler se pronunció sobre el caso de George Forsyth y Vanessa Terkes. (Capturas: Twitter) Alexandra Horler se pronunció sobre el caso de George Forsyth y Vanessa Terkes. (Capturas: Twitter)

