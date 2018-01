Vanessa Terkes comprometida con George Forsyth: "lo amo y me voy a casar"

Vanessa Terkes conquistó, durante su participación en el programa ‘El Dorado’, el corazoncito de George Forsyth, con quien planea casarse en setiembre de este año.

La actriz Vanessa Terkes contó a Trome que ‘ama’ al exarquero de Alianza Lima, quien ya le entregó el anillo de compromiso porque ‘encontró a la indicada’.

Felicidades, Vanessa Terkes, ¡qué viva el amor!

¡Sí! Lo amo y me voy a casar.



Bonito el anillo que te entregó George, es un gran paso con planes de boda.

Así es, estoy emocionada.



Y nerviosa...

No sé, pero emocionada, sí.



¿Cómo hacen para salvar la distancia (Vanessa radica en México)?

Pues él ya vino un par de veces acá, yo estuve allá por el programa y en fiestas... ¿Qué se dice de él allá?



Bueno, es un muchacho bien parecido que estuvo con chicas guapas...

Sí pues, pero hasta ahora, y espero que siga así conmigo, se porta bien. Me encanta porque es noble y tiene buen corazón, pero mejor que hable él (le pasa el celular a Forsyth).

Hola George, bella la sortija, no por su costo sino por lo que significa.

Gracias.



Cuando uno se compromete es porque esa persona llena tus expectativas.

Obvio, es porque uno encuentra a la persona indicada.



Esta decisión tan importante, ¿culminará en el altar?

Pues de eso se trata.

(Habla Vanessa Terkes) ¿Vas a venir, no?



Claro... ¿Ya tienen fecha?

Como por setiembre (ríe nerviosa).



Él acaba de decir que encontró a la persona indicada

Espero, hermana (vuelve a reír).



George, y antes de ‘El Dorado’, ¿habías visto a Vanessa?

Sí, pero nunca habíamos salido.



¿Te gustaba?

Obvio, ella es muy bonita.



La parejita sigue vacacionando en Tulum (México), pero planea volver a Lima después que Vanessa Terkes termine de grabar sus escenas en la telenovela ‘Educando a Nina’ para ‘TV Azteca’.



(C. Chévez)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.