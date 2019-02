Vanessa Terkes asegura que no dejará de apoyar a George Forsyth en su gestión como alcalde de La Victoria

Rezo todos los días’, expresó la actriz Vanessa Terkes , ante las amenazas que viene recibiendo, al igual que su esposo, el alcalde de La Victoria George Forsyth, por parte de las mafias que existen en el mencionado distrito.

“Ahora tomo las cosas con más precaución y trato de no exponerme tanto. Tengo seguridad, entiendo que debo estar (resguardada), pero no es bonito porque siento que me quitan privacidad”, sostuvo Vanessa Terkes al presentar el documental ‘Mi rica Vicky: La historia de La Victoria’, por el 99 aniversario del distrito.



¿Te sientes bien emocionalmente?

Estoy fuerte y manteniéndome firme con las cosas que quiero hacer. George y yo rezamos todos los días.



¿No piensas dar marcha atrás y dejar de apoyar la gestión de tu esposo?

Lo apoyo en todo lo que decida, estoy encargada del tema social y de los niños.



¿Esperabas que pase todo esto?

Imaginé que iba a ponerse dura la situación, pero desde el principio sabía que George no entraría en cosas extrañas, por eso decidí acompañarlo en la campaña.



¿Y cuándo van a encargar un bebé?

Practicamos poquito.



Phillip Butters comentó que George es alcalde porque ‘es bonito’ y porque se casó contigo...

No daré importancia a los comentarios de personas que tienen la intención de restar.



¿Es cierto que recibes un sueldo de la Municipalidad?

No.