¡George Forsyth y Vanessa Terkes se casan hoy!: "Nos amaremos hasta viejitos" | ENTREVISTA

¡Se casan hoy! Vanessa Terkes y George Forsyth, en unas horas, se convertirán en esposos al darse el sí en el municipio de La Victoria. Para la ceremonia civil, la ‘Chata’ lucirá una ‘Pollera de Agus’ (Cusco) y él, un elegante traje gris, pero esto solo es el ‘adorno’ de una relación que nació como una locura de amor mientras participaban en el programa ‘El Dorado’, que los llevó hasta la isla de los Uros del Titicaca, donde se dieron su primer beso.



Desde ese día la tienen clara, saben que amarse es mirar juntos en la misma dirección y se han prometido hacerlo hasta viejitos.



Vanessa y George, deben estar nerviosos, pues faltan solo horas para convertirse en esposos.

Vanessa: Estoy un poco nerviosa, pero emocionada esperando que vivamos como enamorados toda la vida y que el matrimonio no cambie nada, sino que lo haga más bonito.



Su relación fue rapidísima desde que le diste el anillo de compromiso en las playas de Tulum (México).

George: Así es. Más que nervioso estoy ansioso. Vanessa es una gran mujer y la aseguré rapidito, porque no tenía duda de lo que siento por ella. ¡Para qué iba a esperar!



¿Cómo se dicen de cariño? Escuché que te llama mi muñeco...

V: Siempre le pregunto ¿quién es mi muñeco? Y nada de responderme que es él.

(George se ruboriza): Tú eres mi reina.



¿Ya decidieron de qué equipo serán los hijos? ¿Alianza o Universitario?

V: Sí, serán de Universitario.

G: ¿Cómo? Mira que estamos a unas horas de casarnos, no crees el primer conflicto. Será Alianza (se señala), ‘U’ (por Vanessa) y Alianza - Alianza (por los niños que piensan tener).

V: Déjalo, hermana, una vez que nazcan los ‘chibolos’ les pongo su camiseta de la ‘U’ y otra de Alianza, ja, ja, ja.



¿Cuántos bebés?

V: Dos.

G: Había pensado en 8.

V: Ya estoy grande mi amor, me quieres matar (ríen).



Ojalá sean futbolistas...

V: Que sean deportistas, porque el deporte los aleja del vicio. Mi hija ha sido campeona nacional de gimnasia y es bueno. Profesionales o no, harán deporte.

G: Sí, eso los disciplina.



Toda la familia está en Lima para acompañarlos en el matrimonio civil y religioso, que será el próximo mes...

V: Están llegando por partes.

G: Espero que mi padre (el embajador Harold Forsyth) pueda venir unos días antes del matrimonio religioso.



A comienzos de la campaña te acompañó...

G: Sí, vino por un tema de trabajo y estuvo apoyándome, viendo cómo pasé del niño que lo acompañó en su campaña al postulante a la alcaldía.

V: Las personas que apoyaron a su papá le dicen: ¡cómo has cambiado! Ahora estás serio, pues cuando era chico salía con su chisguete y los despertaba temprano...



¿Palomilla...?

V: Sí y encima hace su pasito tun tun... ¡hazme!

G: No, amor, para la noche... (ríen).



Te vas a casar con una ‘Pollera de Agus’ y él, con un sastre muy elegante.

G: Gracias... Es que nos hace recordar (por el traje de Vanessa) cómo nos conocimos en la isla de los Uros, en el Lago Titicaca, donde nos dimos nuestro primer beso.

V: La pollera está hecha por 11 artesanos peruanos y quise destacar su trabajo en una fecha tan importante para ambos (se besan).



¿Cuál es su promesa de amor antes que se vayan a firmar?

V: ¡Arrodíllate!

G: Eres el amor de mi vida y desde el primer momento que te vi, lo supe. Deseo que seas la madre de mis hijos, porque eres una persona con valores, noble y me gustaría ver varias miniaturas de ti, quiero estar a tu lado hasta viejito... Te amo.

V (llora): Lloro de emoción... eres mi rey, mi príncipe, mi muñeco. Estoy orgullosa de ti, de la persona que eres, del buen ser humano que eres. Eres tan sano que a veces eres un poquitito aburrido, pero me lo paso bien contigo, sé que serás un excelente padre y esposo el resto de nuestras vidas.



Gracias y que sean muy felices...

G: Que sigamos siendo más felices, porque ya lo somos.