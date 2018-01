George Forsyth: Vanessa Terkes agradece a las exparejas del arquero por "dejarlo perfecto" [VIDEO]

Vanessa Terkes hizo una locura de amor, pues alistó su maleta y arribó a Lima (procedente de México) para disfrutar el fin de semana al lado de su futuro esposo, George Forsyth.



“El amor es así, como una plantita que hay que cuidarla, por eso ni bien me dijeron que no iba a grabar en TV Azteca, hice maletas y aquí me tienes, al lado del novio”, dijo Vanessa Terkes entre risas, para luego correr a los brazos de George Forsyth, quien la recogió del aeropuerto en su moto.



George, Vanessa llegó (ayer) justo para la ‘Noche blanquiazul’...

¡Sí! Ahora va conmigo al estadio con su polo.

V:¡No!, ¡cómo me vas a dejar la primera noche sola!

G: Ya sabes que nuestros hijos serán hinchas de Alianza Lima.

V: ¿Qué...? Aún estamos negociando, el varoncito será de Alianza, pero la mujercita de la ‘U’.



Vanessa, desde que anunciaste tu boda, Claudia Ramírez y Stephanie Valenzuela han puesto en duda la relación que tienen.

¿Qué puedo decirles a todas las chicas que estuvieron con él? Les agradezco porque me lo dejaron perfecto. A mí me importa lo que estoy viviendo con él ahora.

Vanessa Terkes se reencuentra con George Forsyth

Pero tiene fama de coqueto...

Es fácil hablar cuando la otra persona, que es un caballero, no se va a pronunciar. Estoy tranquila, confío en él y soy muy segura de mí misma.



En redes sociales dicen que George se ganó contigo.

Ambos nos ganamos, porque él es churrísimo, me gusta todo, su espalda, sus ojos, lo alto que es.



¿Y ya tienes listo el vestido de novia?

En eso ando, tengo a mi mamá, primas, cuñadas y amigas ayudándome en el tema... estoy feliz.