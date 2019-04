Vanessa Terkes y George Forsyth: "Nuestro carácter no nos permite escondernos, pero nos mantenemos bien atentos"

Dios nos cuida y está a nuestro lado’, dijo con firmeza Vanessa Terkes con respecto al arduo trabajo que viene realizando su esposo y alcalde del distrito de La Victoria , George Forsyth , por las amenazas que ha recibido.

“Nadie dijo que sería fácil (asumir el cargo de alcalde), George sabía perfectamente a dónde se metía y a lo que se enfrentaba desde que dijo que postularía para alcalde de nuestra ‘Rica Vicky’. Me siento muy orgullosa de él y del trabajo que está haciendo. Dios nos cuida y está a nuestro lado. Estaré con él (Forsyth) siempre que me necesite, el tema de seguridad es un asunto de él, de la policía y de su equipo”, precisó Terkes.

Debe ser una situación complicada para ambos, por las amenazas… ¿Cómo están sobrellevando este momento?



Me ha pedido que, por el momento, no vaya a la Municipalidad de La Victoria, para su tranquilidad, pero sigo viendo temas sociales desde otro lugar. Nuestro carácter no nos permite escondernos, pero sí nos mantenemos con mucha cautela y bien atentos.



Estás demostrando ser una mujer fuerte, dejaste tu carrera en México y la luchas en el distrito con George que ahora es resguardado con tanquetas…



Soy fuerte, pero uno no sabe qué fuerte es hasta que te toca vivir cosas que jamás esperabas.



Entonces, para adelante…



No me rindo, tengo un corazón terco, perseverante y lucho por mis ideales, al igual que George. Nuestros padres nos criaron con buenos valores, eso es algo que agradecemos bastante.