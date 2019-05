Claudia Ramírez, la modelo con quien George Forsyth mantenía comunicación cuando se casó con Vanessa Terkes

Clementina Carrasco, abogada de Vanessa Terkes, contó que la violencia familiar de George Forsyth comenzó cinco días después que se casó con la actriz cuando se publicaron unas conversaciones del alcalde de La Victoria con una de sus ex parejas como parte de "despedida", aunque el ex arquero aceptó este hecho no le mostró la captura de su celular a la artista porque, según él, lo borró porque "no tenía espacio". La sindicada es la modelo colombiana Claudia Ramírez.

En entrevista con Trome en 2018, Claudia Ramírez reveló que George Forsyth le escribió el mismo día que se casó con Vanessa Terkes el 25 de agosto pasado.

"Ya lo felicité, fue el mismo día de su matrimonio civil. Justo me escribió para preguntarme por el perro, entonces ahí le dije: ‘Oye, felicitaciones por tu matrimonio’. Él solo me preguntó: ‘¿Y cómo estás? ¿Al perrito cuándo lo voy a ver?’", detalló Claudia Ramírez,

En otro momento, Claudia Ramírez confesó que veía lejano que George Forsyth se casara con alguien.



"Creí que él era como un caballo que va sin riendas. Pero llegó la que lo enamoró y lo casó. Yo lo vi feliz. Pensé que iba a demorar en casarse”, expresó Claudia Ramírez.

Días después, Claudia Ramírez aseguró que bloqueó del Whatsapp y los mensajes de texto a George Forsyth porque "no fluye".

Sin embargo, Vanessa Terkes sostuvo que George Forsyth fue quien bloqueó a Claudia Ramírez del Whatsapp: "Él la tiene bloqueada hace tiempo y la tenía en mensajes, pero después de su última gran mentira decidió bloquearla y pasar la página con su mascota. Me da risa y pena al mismo tiempo, pues solo tiene cámaras cuando habla de George. La verdad, no quiero levantar de la tumba a ningún muerto y por eso hago como que no escucho, pero precisamente porque soy prudente inventa tanta mentira".

En ese entonces, Vanessa Terkes dijo que estaba "feliz con mi esposo y segura de cuánto amor me tiene, ni ella ni nadie me va a hacer dudar, porque eso se siente". Pero ahora todo cambió.

Declaraciones de la abogada de Vanessa Terkes. (Video: Canal N)