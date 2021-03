LE DESEA LO MEJOR. George Forsyth fue cuestionado por los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre sobre la denuncia en su contra por violencia familiar que presentó su expareja Vanessa Terkes. El candidato a la presidencia respondió que es un caso archivado.

George Forsyth considera que el archivamiento de esta denuncia no es una victoria y lamenta que la relación con Vanessa Terkes concluya en esos términos. “Ya quedó archivada, no es un tema de que yo gané, los dos hemos perdido. Se quedo demostrado en la instancias que corresponde que no hubo nada de ese tema”.

Gigi Mitre replicó la afirmación de Forsyth y le comunicó que Vanessa Terkes apeló a la sentencia que archiva su denuncia. “Ha pasado por tres instancias, quedó archivado, en juzgado de paz también dictaminaron que no tenemos implicancias. Ha apelado, pero ya se demostró que no”, menciona el candidato.

El exalcalde de La Victoria también indicó que se casó muy enamorado de Vanessa Terkes, sin embargo, la vida los llevó por distintos caminos. “No es una victoria ni mucho menos, hay que respetar, acá los dos hemos perdido evidentemente. Yo le deseo todo lo mejor”, agrega.

George Forsyth brindó una entrevistas exclusiva para Trome.

DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR

En 2019, Vanessa Terkes denunció a George Forsyth por el delito de violencia familiar. Clementina Carrasco, abogada de la actriz, indicó que su patrocinada fue maltratada psicológicamente.

Las pruebas que presentó la abogada de Vanessa Terkes son una conversación entre Forsyth y su expareja Claudia Ramírez días antes de la boda con la actriz. Carrasco también indicó que el exalcalde comparaba a su esposa en la intimidad sexual con sus otras parejas.

ROMPE SU SILENCIO

En mayo del 2019, Vanessa Terkes dio sus descargos en Radio Corazón y acusó a George Forsyth de vulnerar su salud mental.

“Me he mantenido bajo la prudencia porque es mi matrimonio y por eso he ido al juzgado. No quiero hacer de mi vida privada un tema de sobremesa de todo el país, por eso le pido al señor Forsyth que no mande a su gente o manipule a los medios de comunicación para sacar cosas que él quiere decir, que no tiene cómo probar y que me alteran los nervios. No soy la primera persona a la que afecta. Ya basta, la próxima persona se va a matar por el amor de Cristo”, indicó.

La actriz también acusó al padre del exalcalde. “Exactamente y tengo pruebas de todo lo que te digo y la verdad es que ahorita no estoy en condiciones de hablar con nadie, no me siento bien, otra vez estoy temblando. En mi vida, en toda mi vida, me han hecho tanto daño como me han hecho ahora. Nunca nadie me ha hecho tanto daño como él y su papá”, dijo en la mencionada radio.

VIDEOS RELACIONADOS

Vanessa Terkes habló sobre George Forsyth y Alejandra Baigorria. (América TV)