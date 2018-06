George Forsyth: "No voy a tener despedida de soltero" [VIDEO]

George ‘Ken’ Forsyth reveló que planea encargar su primer bebé junto a Vanessa Terkes, en enero del próximo año, y anunció que no tendrá despedida de soltero.



“Lo estamos planeando (tener un bebé). Ella graba hasta enero (en México), así que en enero del próximo año vamos a encargar. El 2018 es un buen año, hemos ido al Mundial y lo más importante ha sido encontrar a la persona con la que me casaré”, precisó George Forsyth .



¿Cómo van los planes de la boda?

Todo bien y bastante contento, porque cada vez falta menos. Estoy a mil, su familia (de Vanessa) también está viendo el tema. El día de la boda habrá un fiestón en La Victoria.



¿Tendrás despedida de soltero?

Pucha... La verdad que está difícil, mis amigos están muy interesados, pero no tengo mucho tiempo.



¿Es por un tema de tiempo o porque Vanessa no quiere que tengas despedida?

Nos tenemos mucha confianza, pero no creo que se pueda por los tiempos. Además, no sería una despedida de soltero como muchos imaginan. Estamos muy contentos con la boda y con todo. Vanessa no dejará la actuación, de ninguna manera, es su vida y su pasión. Tiene un talento único y por eso ha triunfado en el extranjero, así que la seguiré impulsando. (L. Gamarra)

¿Vanessa Terkes dejó a George Forsyth y se fue sola a una salsoteca?