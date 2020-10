George Forsyth contó cómo se siente después de casi dos años del divorcio de Vanessa Terkes. El alcalde de La Victoria dijo que si se encuentra con su exesposa en las calles de Gamarra la saludaría sin ningún problema.

“No tengo ningún rencor. Son cosas que en su momento pasaron, pero es parte de la vida...el aprendizaje de cada uno”, dijo el exarquero de Alianza Lima en una entrevista con Magaly Medina.

La ‘urraca’ preguntó a George Forsyth si saludaría a Vanessa Terkes si se encuentran por las calles de la Gamarra, lo cual contestó afirmativamente.

“Creo que ya pasó el tiempo. Las heridas se terminan curando y no hay que guardar rencores. (Vanessa Terkes) es parte de mí ahora. A todos nos ha afectado (el divorcio). Tal vez por eso me refugié en el trabajo y por eso lo hago las 24 horas del día”, concluyó el alcalde de La Victoria, quien agregó que aún no se ha vuelto a enamorar porque ha estado metido en su trabajo.

George Forsyth habló sobre Vanessa Terkes. (Magaly Tv. La firme/Trome)