Vanessa Terkes viajó ayer a México. Sin embargo, horas antes de partir, llegó junto a su novio George Forsyth a la Iglesia San Pedro del Centro de Lima para ver todo lo referente a la boda que planean realizar en setiembre próximo. ¡Qué emoción!

Vanessa Terkes y George Forsyth comentaron que su romance crece día a día, sin hacer caso de las críticas porque solo les interesa ser felices, en referencia a los recientes comentarios de Tilsa Lozano.

“Estamos aprovechando el tiempo para ver lo de la Iglesia, queremos que todo sea bonito y con detalles”, contó emocionada Vanessa Terkes al ingresar al despacho parroquial para conocer los requisitos que deben cumplir para casarse.

La Iglesia San Pedro es una basílica que puede albergar más de mil personas, el costo para celebrar la ceremonia es de dos mil soles aproximadamente, fuera del alquiler de los salones para las fotos.

‘ESTAMOS FELICES’



Sobre las críticas que Tilsa Lozano les hizo a ambos, afirmando que George Forsyth utilizaría su romance para su campaña política y calificar como ‘ridícula’ a Vanessa Terkes, la actriz respondió que eso no le preocupa.



“Nosotros estamos felices, estos días han sido maravillosos. No me puedo preocupar por lo que diga una persona a la que nunca le he caído bien. Si el tema no le interesa, entonces que su reportero no vaya a buscarnos y hacernos preguntas, y todos felices” , refirió Vanessa. (E.C.) b

