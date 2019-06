Vanessa Terkes: Muestran chat con hermano de actriz donde amenaza con hundir a George Forsyth | VIDEO | FOTOS

El escándalo de Vanessa Terkes y George Forsyth no tiene cuándo acabar. Esta vez, el hermano de la actriz habló con el programa de Magaly Medina e indicó que ya estaba enterado hace dos semanas que la actriz denunciaría a su aún cuñado por violencia familiar y que antes pensaba que el alcalde de La Victoria era un buen tipo para su hermana.



Ivan Terkes agregó que "si (George Forsyth) no tuviera chalecos hace rato le hubiera ido a hacer la caga...", pero que Vanessa le ha pedido que no se meta, pues ella manejará el asunto con su aún esposo.

Asimismo, confirmó que Vanessa Terkes tiene pruebas en contra de George Forsyth y que "lo hundimos porque lo hundimos...ese CSM las va a pagar"



Luego que Vanessa Terkes desautorizara a su abogada por salir ante la prensa a revelar detalles íntimos de su relación amorosa, se ha mantenido en silencio y ha evitado hablar con la prensa. Mientras que George Forsyth ha preferido seguir con su trabajo en la alcaldía de La Victoria.

PELUCHÍN REVELA MÁS DETALLES



Rodrigo González, ‘Peluchín’ , afirmó en su programa ‘Válgame Dios’ que George Forsyth descubrió, a los tres meses de relación, que Vanessa Terkes bebía mucho alcohol.



“Tenemos información de una fuente cercana a George, y nos señalan que él descubrió a los tres meses de relación que Vanessa bebía mucho alcohol, que tenía cambios de humor demasiados extremos. En otra oportunidad entró en crisis y llegó ebria a la casa de un familiar, y se lanzó en el cuerpo la cerveza que tenía en la mano. Además intentó lanzarse de un auto en movimiento”, comentó el conductor.

También, contó que George Forsyth le pidió el divorcio a Vanessa Terkes, dejándole gastos pagados del departamento y una pensión, pero que nunca le respondió y días después se sorprendió cuando emitió un comunicado dando por terminado su relación.