George Forsyth desmintió ruptura con Vanessa Terkes [VIDEO y FOTOS]

El exjugador de Alianza Lima George Forsyth desmintió los rumores que aseguraban que había terminado su romance con Vanessa Terkes porque fue ampayada en una discoteca.



“ No es cierto que haya terminado mi relación con Vanessa Terkes por eso (el ampay), no entiendo por qué lo dicen cuando ven a una chica sola, pues todas las mujeres tienen derecho a salir y divertirse solas. A Vanessa le tengo mucha confianza, tanto así que vivimos en países distintos, pero solo hasta que nos casemos el próximo 15 de setiembre”, comentó George Forsyth, que acudió a la inauguración de la clínica ‘Molisalud’.



Luego, explicó que no acompañó a Vanessa Terkes a dicha reunión por sus obligaciones. “No la pude acompañar porque al día siguiente tenía que trabajar temprano y ella quería celebrar el cumpleaños de su amiga, así que le dije que vaya a divertirse”, acotó George Forsyth.

¿Vanessa Terkes dejó a George Forsyth y se fue sola a una salsoteca?

Por otro lado, contó que le desea lo mejor a Claudia Ramírez en su relación con Diego Gemínez, a pesar de las constantes críticas a su relación.



“No tengo nada que decirle, que disfrute su relación y que sea feliz. Fue una persona importante, no tenemos ningún tipo de contacto, pero le deseo lo mejor”, añadió George Forsyth.



Finalmente, comentó que ingresará a la política apoyado por su novia. “A ella le gusta trabajar por los demás y me dice que estará detrás de mí para que lo haga bien. Es una mujer con valores que siempre me está apoyando”, detalló George Forsyth.