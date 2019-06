Hija de Vanessa Terkes defiende a actriz y pide acabar con la "violencia machista" ¿Indirecta George Forsyth? | FOTOS

¡Total apoyo a su madre! Sujetka Val Terkes , hija de la actriz Vanessa Terkes se pronunció a través de su cuenta de Instagram y, como era de esperarse, defendió a su madre tras todo el escándalo desatado por su separación de George Forsyth. La artista dio una larga entrevista a Milagros Leiva donde acusó al alcalde de La Victoria de violencia psicológica y familiar , pues "hizo conmigo lo que se le hizo la gana".



La joven puso una fotografía de Vanessa Terkes y ella cuando aún era una bebé con una descripción en el que le demuestra todo su apoyo y amor.



"Hoy escribo para apoyar a esa persona que me enseñó a ponerle corazón a todo lo que hago, esa mujer que nos ha demostrado los grandes valores que tiene y siempre está dispuesta a ayudar al otro, incluso a veces postergándose a sí misma. Sin embargo, también escribo por las miles de mujeres que sufren a diario y no son escuchadas. Ya es momento que como sociedad abramos los ojos, veamos la violenta realidad machista en la que vivimos y hagamos algo al respecto. Te amo ma! Eres una gran persona y como hija siempre estaré orgullosa de tenerte como madre, sigue adelante, eres muy valiente y aplaudo eso de ti"

Este mensaje también estaría dirigido a George Forsyth, a quien indirectamente estaría acusando de machista, tal como Vanessa Terkes acusó en sus primeras declaraciones ante la justicia.



Vanessa Terkes y Sujetka tienen una excelente relación y, aunque en un inicio no quiso referirse a la separación de su madre, vio conveniente pronunciarse a través de sus redes sociales.



En 'Válgame Dios', Sujetka había indicado que "no voy a opinar nada. Si me sigues preguntando te voy a colgar y no quiero parecer irrespetuosa, pero es que ahorita no quiero decir nada al respecto"