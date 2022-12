El baliarín George Neyra hizo un mea culpa y dijo que por ‘el calor del momento’ se expresó de mala manera sobre su salida de ‘El gran show’, programa al que le gustaría volver si es que se presenta la oportunidad, y contó que no tiene problemas con Giuliana Rengifo, quien dejó entrever que le debía dinero.

George, ¿qué te pareció la final de El gran show?

La final entre Gino Pesaressi y Santiago Suárez era esperada por muchos y por otros no. En realidad yo iba por Santiago, él es mi ‘causa’, mi amigo, pensé que iba a levantar la copa por todo el crecimiento que fue demostrando durante todas las galas, creo que lo justo debió ser que él fuera el ganador porque su danza fue evolucionando.

También has bailado con Milena Zárate, ella es ‘chancaona’, pero se quedó con las ganas de alzar la copa

Mira, Milena dijo algo muy bonito que llegaba a la final tranquilla por todo el trabajo que hizo y eso me gustó mucho de ella y ha ganado muchísimo con su esfuerzo. Además, fue lindo verla bailar con su hijita.

Saliste de ‘El gran show’ y expresaste tu molestia

Para serte sincero las cosas que dije fueron al calor del momento, y yo como bailarín profesional y artista que soy hago un mea culpa, me retracto por haber dicho esas cosas. Yo estoy agradecido de participar en ese programa encantado de apoyar a mis compañeros con sus buenas vibras.

Como bailarín, ¿también pagas multa como los talentos?

No, porque se manejó de la mejor forma, pude evitar decir algunas cosas, pero no puedo engañarme fue algo que sentía en ese momento. Ya si tengo la oportunidad de conversar con Gisela Valcárcel y y mirarnos a los ojos, encantadísimo.

¿Y con Giuliana Rengifo?

Por supuesto, en este medio nos estamos para pelearnos con nadie, siempre debemos apoyarnos.

LA PASABA MAL

El bailarín George Neyra, exdupla de Giuliana Rengifo, apareció visiblemente afectado luego de conocerse que fue retirado de El Gran Show. Según Ethel Pozo, el joven no apareció en los ensayos con la cantante y por eso fue sancionado. “Estaba sin dormir y había tomado”, dijo.

Con la voz entrecortada, George Neyra reveló que está bajo mucho estrés y se contactará con la producción de El Gran Show.

“Hago este video para agradecer los mensajes que vengo recibiendo. Yo no estoy bien, vengo recuperándome de un estrés muy fuerte, pensé que lo podía tolerar, pero esto se ha complicado. Me contactaré con la producción y me presentaré para entregarles mi documento que certifica que estoy mal”, manifestó.