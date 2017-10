Georgette Cárdenas llora en vivo en La Noche es Mía y revela lamentable experiencia con expareja [VIDEO]

Georgette Cárdenas fue invitada al programa La Noche es Mía. En el espacio televisivo realizaron un reportaje sobre la violencia contra la mujer y mostraron casos emblemáticos de agresiones, el informe generó que la conductora de televisión se quebrará en vivo.



Al momento de comentar el informe, Georgette Cárdenas pidió disculpas y se rompió en llanto. "Chicos, lo siento, qué vergüenza. Son cosas bastante delicadas, al ver este tipo de notas es imposible no ponerse a llorar", expresó la conductora.



La exmodelo se refirió a los agresores de mujeres. "Te das cuenta de cuanta maldad puede haber en gente que supuestamente te quiere, con la persona que piensas que vas a vivir toda la vida", indica Georgette Cárdenas.



Conductora recordó triste experencia Conductora recordó triste experencia Conductora recordó triste experencia

La conductora se mostró mortificada por la justicia peruana y el trato a las mujeres que denuncian los maltratos. "Lo que me da más colera es que cuando estas mujeres son agredidas y hacen la denuncia, realmente no pasa nada con el agresor", precisó Georgette Cárdenas.



En medio de la indignacion por los casos, Georgette Cárdenas decidió compartir una experiencia similar."Cuando tenía 18 años yo sufrí de agresión por un novio, yo fui al medico legista y yo estaba golpeada, tenía el ojo rojo, coágulos de sangre en la oreja y marca en el cuello", relata la conductora.



Georgette Cárdenas continúa con su relato. "Pasaron unos meses y me llegó una carta a mi casa donde se me informaba que no había pruebas suficientes para que continuará la denuncia, que la cosa iba a quedar ahí", indica la joven.