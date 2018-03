Georgette Cárdenas dice que Karen Schwarz no es "serrucho" [VIDEO]

La conductora Georgette Cárdenas aseguró, de manera sarcástica, que Karen Schwarz no es ‘serrucho’ y dijo, entre risas, que es una mujer de ‘un corazón noble’.



“Que Karen entre nomás a Panamericana, está bien. La televisión es así, sale uno y llega otro. No critico que ella ingrese, es parte de este negocio. Si lo hiciera con maldad, ahí sí, podría criticar, pero ella es de corazón noble, ja, ja, ja”, dijo la conductora de ‘Panamericana Espectáculos’.



Asimismo, descartó que el ‘tuit’ que escribió (“Gracias a Dios, nunca tuve que ser fingida para lograr lo que quería en mi vida”) no estuvo dirigida para Schwarz.



“No sé por qué la gente cree que fue para ella. Son crueles, fue un ‘tuit’ al aire. La gente habla mal, como si ella tuviera fama de ‘serrucho’, no sé por qué piensa eso. Me da pena, la gente mala, ja, ja, ja”, acotó.



DEFIENDE A KAREN



En tanto, Adolfo Aguilar aseguró que no conoce a Georgette Cárdenas, y le deseó suerte a Karen Swcharz.



“Karen es súper talentosa. Está viviendo una linda etapa como madre y sé que le irá bien en este nuevo proyecto. ¿Georgette? No conozco a Georgette”, expresó.



Al respecto, Cárdenas restó importancia a los comentarios de Adolfo.



“No lo conozco, qué va a decir. No me importa mucho lo que hable, en verdad”, sostuvo. (J.Valle)

