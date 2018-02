Gerardo Privat murió: Magaly Medina y otros personajes de Chollywood lloran su muerte [FOTOS]

Chollywood llora su muerte. Gerardo Privat falleció este domingo 18 de febrero en el hospital Regional Docente de Trujillo. Por el momento se desconocen las causas de su muerte. Ante esta noticia, varias personalidades de la farándula nacional lamentaron la muerte del artista.

A través de un representante, su hermana María Lucía Privat, se pronunció sobre la muerte del diseñador. Como es de conocimiento público, Gerardo Privat tuvo un fuerte enfrentamiento con ella desde hace años por la marca que creó.

Según informa La República, María Lucía Privat se mantendrá al margen de la muerte de su hermano Gerardo Privat. Además, dejó en claro que hace muchos años no tenía comunicación ni con él ni con su madre.

A diferencia de María Lucía Privat, otras personalidades de Chollywood relacionadas con el mundo de la moda decidieron usar sus redes sociales para enviar mensajes por la muerte de Gerardo Privat.

Magaly Medina en Twitter: "Mi querido G, mi chico rebelde, mi caballero elegante voy a extrañarte mucho! La fabulosidad se fue contigo! Descansa en paz. Adiós mi querido G. Voy a extrañar más momentos como estos! #fabulosidad Gerardo Privat #hastasiempre"

María Pía Copello en Twitter: "Gracias por tu talento y el cariño que siempre me demostraste. Te voy a extrañar mucho. Descansa en paz Gerardo Privat"

Brunella Horna en Instagram: "Descansa en Paz. Grande Gerardo Privat". La modelo compartió una fotografía al lado del diseñador en donde ambos sonríen.

Ernesto Pimentel en Twitter: "No soy todo lo que ves. Ni ves todo lo que soy - Gerardo Privat. #QEPDPrivat Una gran pérdida para la moda"

Josetty Hurtado en Instagram: "Después de vivir muchos años en New York moría por conocerte. Amaba cada diseño tuyo y vine a tu Atelier a decirte que como sea debía de entrar en tus creaciones jajaja y así fue. A pesar de no compartir tu estilo de vida, era muy tarde: te robaste mi admiración y mi corazón. Todos veían al hombre Fabuloso de Nariz Respingada perfecta, pero solo yo veía a mi lado al niño que amaba su sopita de pollo que mi papá le traía. Por eso tu mamita confiaba en mí. Dios sabe que jamás te apañe y así nos peleáramos te decía tus verdades. A veces debemos tomar caminos diferentes cuando no concordamos con algunas cosas, pero Dios sabe que siempre te escribía y te deseaba lo mejor. Con la esperanza que algún día lo leas. Hoy tus diseños se sienten como si los usara por primera vez. Lo que es del César es del César y siempre llevo cada prenda que mi padre con tanto esfuerzo y amor me regaló, cada prenda diseñada por ti que valían lo que es ORO. Descansa en paz Niño hermoso. El cielo debe de estar en celebración. El más Fabuloso llegó"

Koky Belaúnde en Instagram: "Adiós Gerardo Privat. Que en Paz descanses! El alto mundo de la moda peruana está luto! Ahora estarás creando arte en el cielo"

