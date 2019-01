Gerardo Zamora: "Para actuar en televisión no necesitas ser actor" | FOTOS

El actor Gerardo Zamora dijo que en Perú no le llegan propuestas laborales, por lo que busca trabajo fuera de nuestras fronteras.



“Ofertas de televisión en Perú para mí no hay. Lamentablemente los productores con quienes trabajé ya no están en televisión. Estoy buscando oportunidades en el extranjero. A veces dicen que, cuando uno logra algo en el exterior, recién te toman en cuenta acá. En Colombia hay muchas opciones”, dijo.



En otro momento, comentó que en nuestro país no se necesita preparación para ejercer como actor, consultado por Nicola Porcella.



“Todos tienen derecho de aprovechar las oportunidades y a mejorar con el tiempo, no estoy en contra de ellos. Para actuar en televisión no necesitas ser actor”, precisó.