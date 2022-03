Gaby Zambrano acusa a Gerardo Zamora de acosarla cuando tenía 16 años: “Me quería llevar a su casa”

La cantante Gaby Zambrano hizo una fuerte acusación en sus redes sociales contra el reconocido actor Gerardo Zamora. Mediante una transmisión en vivo, la salsera reveló que cuando tenía 16 años, el mencionado personaje intentó acosarla.

El portal de Instarándula captó el preciso momento en que Gaby brindó estas declaraciones a sus seguidores y lo compartió en el Instagram. En el video, se le escucha a la salsera contar su experiencia de vida a raíz de un acoso.

“ Era una niña de 16 años, o sea, yo ahorita digo, ¿por qué chu*** le contestaba los mensajes, no? Pero en ese momento, yo no sabía, pensé, o sea, estaba viendo a un actor conocido, famoso, que me estaba hablando y yo le respondía, pero felizmente nunca accedí a ir a su casa, ni nada. Sí, lo de Gerardo, sí”, dijo.

Gaby Zambrano precisó que su denuncia no es la única contra el actor de ‘Qué buena raza’, sino que se agrega a la lista que tiene, pues años atrás, Gerardo Zamora salió a defenderse de las acusaciones de 10 jovencitas por un supuesto acoso sexual.

“ Yo he visto bastantes denuncias de él y me consta, porque a mí misma me ha querido llevar a su casa . De repente, como les digo, yo nunca le he hecho caso, ni nada, pero había otras chicas que sí y no las juzgo. Porque ellos saben cómo hacerlo, saben como manipular. Sí, acosa y debe seguir acosando porque eso no cambia”, señaló.

Gerardo Zamora tiene más denuncias por acoso

El actor Gerardo Zamora, quien hace unos meses estaba grabando ‘La Reina del Sur 3′, ya ha sido acusado de acoso sexual por más de 10 mujeres en las redes sociales por el año 2020.

Mediante su representante, Zamora se defendió diciendo que hackearon sus cuentas y que estas personas fueron quienes enviaron los inescrupulosos mensajes a las mujeres que lo denunciaron.