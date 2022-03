La cantante Gaby Zambrano reafirmó su denuncia de acoso contra el conocido actor Gerardo Zamora cuando tenía 16 años. La salsera se pronunció por escrito en sus redes sociales para resaltar que lo confesado en una transmisión en vivo es cierto y no pretende ganar nada con esto.

Mediante su cuenta de Instagram, Gaby Zambrano explicó que no decidió acusar al actor porque quiso, sino porque su nombre apareció cuando se conectaba con sus seguidores a través de un live. Ella precisó que solo hizo contar su experiencia.

“ No es que me levanté y decidí de la noche a la mañana denunciar a alguien. Fue en una conversación en mi Tiktok live con mis seguidores y salió el nombre del actor. Fue así que recordé la mala experiencia que tuve. Fue todo. Nunca pensé que iba a rebotar la noticia, sin embargo, ahora entiendo que es porque el señor ya tiene varias denuncias”, reiteró.

Asimismo, la salsera remarcó que no busca algún tipo de fama o beneficios con esta denuncia y dijo esperar que su testimonio ayude a otras mujeres.

“Lo único que diré es que yo no miento y no gano nada con esto. Esta situación ha sido la experiencia más leve que he tenido si de acoso hablamos. Lo que conté es verdad, no me interesa utilizarlo para nada, pero ya que se hizo conocimiento de mi testimonio por los medios, lo reafirmo . Y espero pueda ayudar a otras mujeres que tal vez no se han atrevido”, sentenció.

Gaby Zambrano explota con usuarios que no creen su denuncia contra Gerardo Zamora: “Yo no miento”

¿Qué dijo Gaby Zambrano sobre Gerardo Zamora?

La cantante Gaby Zambrano sorprendió a sus seguidores el fin de semana al denunciar de acoso sexual al actor Gerardo Zamora. El portal de Instarándula compartió el video donde aparece la salsera denunciando tal hecho.

“Era una niña de 16 años, o sea, yo ahorita digo, ¿por qué chu*** le contestaba los mensajes, no Pero en ese momento, yo no sabía, pensé, o sea, estaba viendo a un actor conocido, famoso, que me estaba hablando y yo le respondía, pero felizmente nunca accedí a ir a su casa, ni nada. Sí, lo de Gerardo, sí”, dijo.