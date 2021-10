El actor Gerardo Zamora retornó de Bogotá, donde grabó algunas escenas de la tercera temporada de ‘La Reina del Sur’ y afirmó que este es uno de los trabajos más importantes para lo que es su proyección internacional.

“Creo que hasta ahora de lo que vengo trabajando en mi proyección internacional esto lo más importante. Ya había tenido mi primera incursión en Netflix en coproducción con Caracol a través de la serie ‘La reina de Indias y el conquistador’. Esta vez viene también de la mano de Netflix, pero con el gigante Telemundo. Es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar para esta productora tan importante a nivel internacional, además en una producción conocida por todo el mundo y que es todo un boom”,afirmó.

Este podría ser el impulso para internacionalizarte.

Por supuesto, justamente conversaba con mi mánager Jose Rivera, de Colombia, con quien trabajo desde el 2017 y me dice que esta es una gran vitrina, que les va a permitir proyectar mucho más mi carrera a nivel internacional para este 2022, que es cuando probablemente se estrene la tercera temporada de la serie y contento también por mostrar el talento peruano a nivel mundial y de compartir con compañeros actores como Mayella Lloca, Emmanuel Soriano y Beto Benites.

¿Cómo te llegó la propuesta?

El primer contacto lo establecí con Ximena Cantuarias, que es la productora ejecutiva de Telemundo, quien mostró interés que yo participe en el casting. Pero es muy importante el seguimiento que le hace la oficina del mánager porque para trabajos de una envergadura como esta es fundamental contar con un mánager porque productoras como Telemundo no manejan los contratos a través de los actores sino de sus representantes.

Tu personaje tendrá contacto con la protagonista Kate del Castillo.

No estoy autorizado a revelar esos detalles. Lo que puedo contar es que hemos grabado algunas escenas en Bogotá y nos toca rodar escenas en Cusco, pero es muy gratificante poder alternar con un elenco muy importante.

¿Veías la serie?

No la he seguido al detalle, pero sí he visto varios capítulos. De hecho es una producción con una gran historia, de una gran factura y que se cimenta básicamente en el carisma que tiene su protagonista Kate del Castillo, que es un personaje muy influyente y muy cercano al público.

También te vamos a ver en ‘Los otros protagonistas’.

Sí. Ha sido una gran alegría poder regresar nuevamente a la ficción nacional a través de las pantallas de Latina, donde me formé como actor y tuve mi primer protagónico con la novela ‘Que buena raza’. Además es una producción de gran factura, cuenta mucho de nuestra historia y sirve para afianzar nuestra identidad. El enfoque es internacional y creo que eso es a lo que debemos apuntar en cuanto a producciones para que no sean locales.

La gente se ha pegado con ‘Los otros libertadores’.

Eso lo podemos constatar en que más de un millón de televidentes han visto el primer capítulo. Creo que en nuestro país la ficción siempre va a tener un público cautivo y tenemos que acomodarnos a los tiempos modernos, pues el streaming nos permite que nuestro trabajo se vea no solamente en el Perú sino en todo el mundo.