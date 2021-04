HASTA SIEMPRE. Gerardo Zamora publicó un mensaje en su cuenta de Facebook donde se despide de su mami, quien falleció hoy. El profesional de las artes escénicas indicó que hizo todo lo posible para que su mamá fuera lo suficientemente feliz en esta vida.

En el mensaje que compartió el actor en la mencionada red social, el actor recuerda las varias experiencias que compartió junto a su progenitora. “Y así , frente a la inmensidad de la creación, hoy me tocó despedirte madre hermosa han sido años de feliz convivencia, con tropiezos, caídas, enojos, discrepancias... pero plagados siempre de inmenso amor: tú, mi compañera, mi cómplice, mi confidente, yo, el encargado de velar por que se cumplan todos tus sueños, si acaso me faltaron algunos, no fue por falta de voluntad, quizá por falta de tiempo”.

Gerardo Zamora continúa su sentido mensaje y menciona que se esforzó para que su mamá pudiera cumplir todos sus sueños. “el Señor es testigo de todo lo que me esmeré en hacerte feliz, en darte más que cosas materiales, vivencias, aquellas que siempre valoraste por encima de todo. Hoy me toca despedirte madre hermosa, pero para dar paso a que me acompañes en otra dimensión”.

Y así , frente a la inmensidad de la creación, hoy me tocó despedirte madre hermosa 💖 han sido años de feliz... Publicado por Gerardo Zamora Oficial en Martes, 30 de marzo de 2021

El círculo cercano y colegas de Gerardo le envían sus condolencias. “Fuerte abrazo, ella estará en paz, qué fortaleza y qué hermosas palabras para tu mami, sé lo mucho que han podido disfrutar juntos y por eso ahora tu corazón tiene paz y sabes que fue feliz a tu lado, ahora está con nuestro Dios y desde ahí te seguirá cuidando y acompañando siempre cómo el angelito que ahora será para ti”.

En junio de 2020, Gerardo Zamora, anunció que la serie de Netflix en la que participa ya se encuentra disponible en la plataforma. Se trata de ‘La reina de las Indias y el conquistador’, nueva producción dirigida por Johhny Ortiz.,Camilo Villamizar y Juan Carlos Vásquez.

La serie se desarrolla en una Cartagena (Colombia) de 1492, es ahí donde se narra la historia de la india Catalina interpretada por la actriz puertorriqueña, Essined Aponte, quien se enamora apasionadamente del conquistador español Pedro De Heredia.

El rol de Gerardo es el de un Cacique Etoc, quien se verá involucrado en la vida de Catalina con un papel indispensable en la trama de la serie.

El actor se encuentra muy emocionado pues asume este rol como un reto más para su carrera. Zamora viene desarrollándose como actor en el extranjero, por ese motivo, viaja constantemente para participar en casting y trabajar en otras producciones. “Es un peldaño más para mi “, manifestó el actor peruano, consultado sobre este trabajo.

VIDEOS RELACIONADOS

EET: Santiago Suárez confirmó su relación con Raysa Ortíz

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Magaly entrevista a Keiko Fujimori con sus hijas, pero ellas estuvieron incómodas

Laura Bozzo a quienes la llaman ‘momia vieja’: “Tengo 69 y me siento regia”

Rodrigo González a sus fans tras salir del aire: “Recibir tanto amor nos llena de agradecimiento”

Ernesto Pimentel venció al COVID-19 y protagonizó emotivo reencuentro con su hijito

Magaly explota contra la ex de Said Palao por criticar viaje con Ale Baigorria: “Utiliza a la hija para frustrarle los planes”