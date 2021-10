La tercera temporada de “La Reina del Sur” no solo pondrá a nuestro país ante los ojos del mundo al mostrar los majestuosos escenarios de la ciudad de Cusco donde se ha realizado parte del rodaje, sino porque además contará con la participación de un elenco de actores peruanos, entre ellos Gerardo Zamora.

Junto a Mayella Lloclla, Emanuel Soriano y Rodrigo Palacios, el actor nacional aparecerá en la exitosa serie de Telemundo y Netflix tras ser seleccionado luego de pasar un riguroso casting, y -aparentemente- es quien más escenas compartirá con su protagonista, la mexicana Kate del Castillo

Zamora ha publicado diversas imágenes donde luce junto al elenco de actores de la serie y reveló que ya grabó varias escenas en Colombia. “Vengo de Bogotá de grabar mis primeras escenas la semana pasada. Ahora me toca viajar al Cusco con parte del elenco peruano y (también) van a venir de Colombia para grabar las escenas en los escenarios más importantes del Cusco”, contó hace algunas semanas al diario Trome.

Larga trayectoria

Gerardo Zamora estudió teatro en el grupo “Entretelones” dirigido por Sergio Bazo, “Eclipse” dirigido por Martha Saravia Oliver y en la Escuela de Talentos de Frecuencia Latina dirigido por Alberto Isola entre otros.

El actor, que actualmente tiene 44 años, es recordado por su participación en la telenovela peruana “Que buena raza”, donde interpretó a Valentín Condori, y compartió el protagonismo con la actriz Milene Vásquez, quien hizo de su pareja.

Debutó en el cine en la película “Flor de retama” (2002) y también formó parte de exitosas miniseries como “Dina Páucar”, “Sally, la muñequita del pueblo”, “Hasta las estrellas”, “La Perricholi”, entre otros.

Asimismo, formó parte del elenco en las obras de teatro como “El derecho de los asesinos”, “Tres sombreros de copa”, “Seis corazones”, además actuó en las películas “Vidas paralelas”, “Animales heridos”, “Días de Santiago”, entre otros.

En producciones más recientes, el actor peruano reapareció en la pantalla chica en la miniserie “Los Otros Libertadores”, cuyo primer episodio se estrenó el pasado domingo 26 de septiembre por Latina Televisión.

Sombra en su pasado

Gerardo Zamora también estuvo en el ojo de la tormenta luego que aparecieran más de 10 denuncias de acoso sexual en su contra a través de las redes sociales; sin embargo, el actor salió al frente para explicar lo sucedido e indicó que ha denunciado la existencia de múltiples cuentas con su nombre desde el 2018.

“Ante las recientes publicaciones en las que se me acusa de acoso, informo que he sido víctima de clonación de mis cuentas en redes sociales, motivo por el cual pido que no se dejen engañar por personas inescrupulosas, quienes usan mi nombre para actos tan bajos”, sostuvo.

