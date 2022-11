El imitador Miguel Moreno, quien conduce el programa ´Qué ha pasao’, que se emite en las redes sociales de Trome, caracterizó al goleador ‘El pirata’ Germán Barcos,y contó que está con los ánimos arriba previo a la final del campeonato que se juega esta tarde en Matute ante el Melgar de Arequipa.

Pirata, ya estás listo para el partido ante Melgar, ¿cómo te has preparado para la gran final? ¿cuántos goles prometes?

Me he preparado muy bien, he concentrado en ‘Mi Barrunto’ con mi ceviche de erizo para poder meterla... es decir, meter muchos goles, es que me pagan por cada gol que meto.

Has hecho alguna promesa si salen campeones, ¿cumplirás algún reto?

Bueno, le prometí a los muchachos un asado, así que hablé con Farfán y me dijo que todo está listo en el Bunker, creo que habrá una parrilla porque me dijo que habrán ‘buenas carnes’.

El próximo año seguirás con Alianza, ¿ya estás en conversaciones?, ¿pedirás ganar como Farfán?

El otro año espero seguir con vida y claro me gustaría seguir en Alianza Lima para poder ganar la Copa Libertadores y poder darle alegría a todos los hinchas... y bueno, espero que Farfán siga en el club porque tiene que esperar que vuelva para juntarse con Paolo y juntos hacer bajar al club.

Algunos dicen que te podrían convocar a la selección, te gustaría nacionalizarte...

Me gustaría ser peruano, además, me dicen ‘El Pirata’ y acá en el Perú ‘todo es pirata’ y por supuesto me gustaría jugar por la selección para jugar con Advíncula y que me deje cojo para ser un pirata completo.

MACUMBA A ECUADOR

‘Qué ha pasao’, con Miguel Moreno, tuvo al periodista deportivo Coki Gonzáles como invitado, quien se juntó con el delantero ‘Germán Barcos’ para contar pasajes desconocidos de su vida. Una de las anécdotas fue cuando trabajaba en un hotel y quiso darle una manito a la selección peruana.

En el año 2001, el popular Coki trabajaba en un hotel nacional, en el cual se hospedó la selección ecuatoriana que llegaba a nuestro país para enfrentar a Perú por las Eliminatorias al Mundial Corea Japón 2002.

En su afán de darle una manito a la selección peruana, Coki Gonzáles y un amigo suyo que también trabajaba ahí, planearon ‘salar’ al equipo ‘Tricolor’. “Quisimos llenar de sal su habitación, pero si algo se perdía nos iban a echar la culpa a nosotros porque iban a quedar registradas nuestras llaves” , contó.

Pero la suerte les sonrío ya que la delegación ecuatoriana les confió gran parte de la utilería del equipo. “Entonces llevamos todo a la cocina y le echamos sal a los chimpunes, a la indumentaria, etc.” , añadió.

Sin embargo, todo este esfuerzo fue en vano ya que la selección peruana perdió 2-1 ese partido jugado en el Estadio Monumental. “Empezó y gol de Pizarro, después nos voltearon el partido. Nunca más creí en esas cosas”, sentenció.

