Eric Castillo

El actor Germán Loero contó que se viene recuperando tras el accidente que sufrió la tarde del lunes, al ser atropellado por un auto cuando manejaba su scooter en Miraflores, resultando solo con una costilla fracturada.

“Ya me encuentro mucho mejor, ya estoy en mi casa. Gracias a Dios solo tengo una costilla fracturada. Yo estaba con mi scooter en Miraflores y un auto me vino encima, pensaba que iba a frenar y nunca lo hizo, felizmente que pude reaccionar y usar mi cuerpo para no romperme mi cabeza en la caída”, comentó el actor.

Además, manifestó que el chofer del auto no se ha comunicado con él, pero sabe que pasó el examen de alcoholemia. “La policía nos hizo el examen a los dos, y cuando me recupere seguiré todos los procedimientos que la policía me indique, pues he sido la víctima y hasta ahora el chofer no se ha comunicado conmigo. Además, voy a pedir los videos a la municipalidad de Miraflores”, agregó Germán Loero.

Por último, comentó que estará una semana con descanso médico para poder recuperarse del golpe. “La costilla rota no va a sanar en varias semanas, pero me tomaré unos días para recuperarme y volver a dictar mis clases online, pues de eso estoy viviendo”, indicó.