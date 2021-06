Su mejor actuación del año. El actor nacional Germán Loero, recordado por su actuación en ‘Al fondo hay sitio’ se volvió protagonista en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 al ofrecerse como voluntario a ser miembro de mesa ante la usencia de las autoridades electorales en su mesa de votación.

El actor había acudido temprano hasta su local de votación y, tras esperar algunas horas, miembros de la ONPE lo convocaron junto a otros dos ciudadanos para que se pueda instalar la mesa de votación y formen parte de la maratónica jornada electoral. “¡No se abrió mi mesa así que me ofrecí de voluntario! Todo por el Perú ¡YO NO TENGO MIEDO!”, escribió desde su cuenta de Instagram.

Los seguidores del actor y muchos cibernautas reaccionaron positivamente a la iniciativa del actor cómico. “Los seis miembros de mi mesa faltaron, así que aquí estamos en el aguante”, contó el popular ‘Padre Xavier’ en la producción nacional ‘Al fondo hay sitio’.

Germán Loero aceptó protagónico en Elecciones 2021 (Video: Instagram)

Una actitud similar tuvo Tepha Loza, participante del programa ‘Esto es Guerra’, quien también decidió ofrecerse como voluntaria tras la ausencia de los miembros de mesa en su local de votación.

CAMBIO RADICAL DEL ACTOR

Una situación totalmente distinta vivió el actor en la primera vuelta, pues durante el momento más crítico de la pandemia por coronavirus Germán Leoro decidió no sufragar para evitar un posible contagio. “Estamos en un momento durísimo de la enfermedad, no se equivoquen, deberíamos estar en confinamiento absoluto y la gente está en la calle, muchos de viaje, en verdad no lo entiendo”, escribió en sus redes sociales invitando a la reflexión.

