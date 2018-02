Germán Loero enfrentó a ladrón que entró a robar a su edificio [FOTOS]

El actor Germán Loero no dudó en poner su vida en riesgo al enfrentarse a un delincuente que ingresó a robar a su edificio, ubicado en Surco.



“Regresé de trabajar alrededor de las 4 de la mañana del sábado y, al pasar por el estacionamiento de mi edificio, noté unas luces encendidas, me acerqué y encontré a un delincuente que, al verme, prefirió huir”, comentó Germán Loero.



Él dijo que debido al clima de inseguridad que vive nuestro país, reaccionó de esa manera.



“He sido muy osado al encararlo, pero fue una reacción instintiva. Si hubiera sacado un arma, quizá me quedaba paralizado... pero me pareció rarísimo que las luces estén encendidas a esa hora y el tipo caminaba hablando por celular, imagino que lo hacía con el resto de su banda”, añadió Germán Loero.



La indignación del actor se hizo más evidente cuando narró que a solo media cuadra de su domicilio hay dos casetas de Serenazgo.

“No hay ningún tipo de seguridad, a solo una cuadra hay dos casetas de serenazgo y nadie reaccionó. Todo ha sido grabado con las cámaras de seguridad y espero que la policía identifique al sospechoso que ingresó al edificio”, agregó Germán Loero.