Gia Pesaressi enternece a todos con sus disfraz de dulce heroína infantil por  Halloween [VIDEO y FOTOS]

La pequeña hija del ex chico reality Gino Pesaressi y Mariana Vértiz, Gia, celebró su tercer Halloween y eligió un disfraz que ha recibido muchos elogios en redes sociales. La menor se negó a vestirse de princesa y quiso lucir como una superheroína.



En una imagen que compartió la modelo Natalie Vértiz, hermana de Mariana, en Instagram se observa a Gia disfrazada de la superheroína Amaya/Owlette de la serie animada PJ Masks. La pequeña está acompañada de su primo Liam Eskenazi, quien eligió su disfraz de spiderman.



La imagen tiene 44.624 Me gusta. "Ay los amoooo 😍 Gia rompiendo estereotipos desde pequeña. Marca la diferencia entr otras niñas", se lee en los comentarios de la publicación de la modelo y conductora Natalie Vértiz.



Al ser consultada por el disfraz de su sobrina, Natalie Vértiz indicó que la menor no quería vestirse como una princesa. "No quería ser princesa, es una bella", responde la conductora de América Espectáculos en su Instagram.



Natalie Vértiz se siente muy orgullosa de su sobrina y su hijo. La modelo salió junto con su hermana a pedir dulces con los pequeños Liam Eskenazi y Gia Pesaressi. Mira qué ternura son los primitos aquí.



