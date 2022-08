Gian Marco Zignago celebró sus 52 años con su torta de Spiderman y la presencia en su casa en Los Ángeles de sus hijos Abril y Fabián y su actual novia, la colombiana Juliana Molina. El cantautor recibió felicitaciones en sus redes sociales de seguidores y de famosos, y aprovechó en escribir una semblanza sobre los años y la sabiduría de saber vivirla.

“Con los años aprendo que los miedos son solo piedras en el camino, que en la serenidad de la soledad existe menos ruido. Con los años aprendo que el amor propio es una tarea constante, donde la libertad predomina, donde la risa y el llanto se hacen uno solo”.

Cantautor peruano con sus hijos Fabián y Abril.

“Con los años aprendo que nadie te completa, que la única forma de encontrar equilibrio no es poniendo peso en otra balanza si no en la de uno mismo”.

“Con los años aprendo que los días se viven de uno en uno, que ayer es pasado y mañana aún no existe. Con los años aprendo que vale la pena rendirse a uno mismo y dejar de pretender ser lo que no eres, que el reflejo en las aguas caudalosas de tu río no mienten, y es justo ahí donde dejas de remar contra la corriente, contra ti mismo”.

“Con los años aprendo a fluir, a escuchar, a observar, a no necesitar excusas, a hacer maletas, a no justificarme, a ponerle fin al drama, a confiar, a entender, a elegir, a aprender y desaprender, a no esperar nada de nadie. Con los años aprendo que todo eso, y si es con Dios, es existir y ser feliz”.

