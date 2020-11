A través de sus redes sociales Gian Marco anunció que sería parte de la segunda Marcha Nacional en contra del gobierno de Manuel Merino de Lama, tras haber sido duramente criticado hace unos días por afirmar que era un músico, no ‘un caudillo’.

“Hoy seguimos marchando.#AlzaTuVozPeru #PeruTeQuieroPorEsoTeDefiendo”, escribió el cantautor junto a una foto donde se le ve cubierto con la bandera del Perú y su mascarilla, la misma que publicó en su cuenta oficial de Facebook e Instagram.

En un primer momento, cuando Merino asumió la presidencia y Carlos Ezeta le propinó un golpe en el rostro al congresista Ricardo Burga, Gianmarco usó su cuenta de Twitter para asegurar que un peruano que agrede a otro peruano no lo representa. "Soy músico, no caudillo”, escribió en un tuit que luego retificó.

“Lo dije ayer y lo volveré a decir, un peruano que agrede a otro peruano no me representa. No a la violencia en las calles, no al ataque entre nosotros mismos. Si al derecho de protesta y al reclamo por una mejor administración de nuestro país”, dijo en otro mensaje.

Más tarde, sus críticos lo tildaron de privilegiado y hasta de desconectado de la realidad por su escueto mensaje.