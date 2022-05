Gian Marco sobre acusaciones de maltrato a fans: “Me estaba divorciando, fue una época muy dura”

Gian Marco habló por primera vez sobre el revuelo que causaron las acusaciones de maltrato que hicieron algunos usuarios, entre ellos Víctor Yaipén, en medio de su divorcio de Claudia Moro, quien fue su esposa por 25 años. El cantante dijo que sintió mucho dolor y que atravesó por momentos difíciles.

En entrevista con Carlos Orozco, Gian Marco indicó que fue un momento muy duro cuando ‘la bomba estalló' , luego de que se empezara a viralizar los comentarios y videos de algunos usuarios que indicaban que el cantante era ‘un sobrado’.

“Cuando pasó todo esto, fue como empezar a mirar desde donde viene todo esto, empezar a mirar el dolor que sentí que sentí, porque sentí mucho dolor, me estaba divorciando, fue un momento muy duro para mí , y te lo estoy confesando a ti por primera vez. Es más, la gente se enteró que me estaba divorciando por un podcast de ‘Se regalan dudas’, lo comenté, ni siquiera me lo preguntaron y fue una bomba”, dijo Gian Marco.

LO DAÑARON EMOCIONALMENTE

Finalmente, Gian Marco comentó que lo dañaron emocionalmente algunos personajes de la farándula que aparecieron en redes sociales a criticarlo y a señalar que su actitud que dejaba mucho que desear.

“ Fue una época muy dura. Si estos personajes supieran el daño que me hicieron emocionalmente, no lo entenderían. De repente para ellos ha sido algo como que ‘vamos a hacer algo anecdótico’”, indicó el intérprete de ‘Se me olvidó’.

