El cantautor peruano y ganador del Grammy Latino, Gian Marco Zignago celebró, a través de sus redes sociales, el éxito que su música ha alcanzado en la plataforma musical Spotify.

El compositor publicó en Instagram sus resultados obtenidos este año, el que especifica que su música ha sido reproducida casi 80 millones de veces y ha llegado a más de 92 países, algo que lo animó reflexionar sobre su carrera musical y a dar un potente mensaje de vida.

Recordó, que hace muchos años, fue despedido de una importante compañía discográfica a tres meses de haber ganado su primer Latin Grammy, algo que le hizo pensar que su carrera había terminado. Sin embargo, ese duro golpe le cambió la vida y la visión sobre su carrera.

“Caminé mucho aquella tarde y tomé una decisión que cambiaría mi vida por completo. Decidí ser independiente. Era el año 2005 y en aquella época ser independiente discográficamente era una locura. Era un salto al vacío. Competir en el mercado de esa manera era un riesgo brutal. Hacer tu propio equipo y no depender de las grandes corporaciones era una osadía, llegando incluso a competir con ellas. Para ese entonces difundir tu trabajo a nivel mundial era cosa de locos. Había que viajar mucho, no había redes sociales como las de ahora, todo era más difícil. Pero nunca desistí. Nunca me rendí...y bien lo digo en una canción, ‘No creo en los fracasos’”, escribió Gian Marco.

“Hoy, cuando veo este tipo de resultados, sólo pienso en que la vida siempre te la va a poner difícil para probarte, para retarte, para darte cuenta de qué y para qué estar hecho. Nunca subestimes tu capacidad de pasar los obstáculos de la vida. Cree firmemente en tus sueños y despierta. Mira más allá, siempre, más allá de lo que creas imposible. No hagas las cosas para complacer a los demás, ni para demostrarle nada a nadie. Hazlo con amor y desde la verdad...verás que todo cambia. Gracias a todos los que hasta hoy siguen en el camino de la mano con mi música. Aún falta mucho por hacer. Esto recién comienza”, añadió el músico peruano.

Gian Marco ha cosechado grandes éxitos a través de su larga carrera artística. Tiene en su haber tres Latin Grammy, más de una docena de discos, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad por Unicef, Embajador de la Marca Perú y recibió la condecoración de Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Oficial.