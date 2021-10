Gian Marco confirmó que está separado hace un poco más de un año y medio de su esposa Claudia Moro, madre de sus tres hijos, durante una entrevista con el podcast Se regalan dudas, que fue difundido por Instarándula, de Samuel Suárez.

“Hace unos días atrás estábamos hablando en una reunión familiar, porque como Claudia y yo no estamos juntos más de un año y medio, nos sentamos los cinco para que cada uno expusiera lo que piensa y lo que siente de cosas que están pasando y de los cambios que vienen ocurriendo”, dijo el cantante, radicado en Estados Unidos.

Gian Marco sostuvo que mientras estaba escuchando a sus hijos le dijo a Claudia Moro que estaba agradecido con Dios por todo lo que le ha dado.

“Yo escuchaba hablar (a mis hijos) y volteaba a ver a Claudia y le decía: ‘Bendito sea, Dios. Gracias a Dios estos niños pueden decir lo que sienten’”, concluyó.

Samuel Suárez reveló que la entrevista a Gian Marco fue a principios de octubre y una ‘instachismosa’ se dio cuenta.

“Verifiqué y era cierto. Él, normalmente, nunca habla de su vida privada, viene y presenta sus canciones, pero nunca habla sobre ella. Si bien ya había rumores de la ruptura desde abril de este año, él no salió a decir nada hasta hace unas semanas. Ahora lo dijo con una naturalidad enorme”, comentó el periodista de espectáculos.

Ya en febrero de este año, Rodrigo González comentó en su programa que Gian Marco ya se encontraba separado de Claudia Moro, con quien se casó en 1994, pero no se ahondó más en el tema.

Gian Marco se separó de su esposa. (Instarándula)

LLAMAN ‘FALSO’ Y ‘TIBIO’ A GIAN MARCO

LE LLUEVEN CRÍTICAS. Gian Marco recibió varios comentarios negativos luego de comentar el último video que publicó ‘Residente’, donde explota contra J Balvin y lo llama ‘embustero’, ‘falso’ y ‘sin talento’. Esto fue lo que dijo el cantautor peruano.

Todo comenzó cuando René Pérez Joglar volvió a arremeter contra el intérprete de ‘In Da Getto’ luego de los enfrentamientos que mantuvieron los últimos días. “Vi que subiste un merch así como si fueras el más capo. Entonces me interesa que la gente sepa el tipo de persona que eres. Lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti”, dijo.

Asimismo, le indicó que el dinero es importante pero no lo es todo en la vida. “También existe la honestidad, la lealdad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes, que te treparon la carrera hasta el cielo y los mandaste pal carajo”, agregó

En ese sentido, le recordó que existen los ‘códigos de la calle’ y que lo llamó llorando el día que subió su primer video criticándolo. “Me pediste que por favor lo bajara, lo bajé. Terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran, me dejaste como ocho mensajes de Whatsapp diciéndome falso y por las redes me dijiste ‘respeto tu opinión’. Qué es más falso que escribirme una pendej... y frente a la gente hacerte el más bueno”, dijo Residente.

Por otro lado, reconoció que tiene un solo talento. “El talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento. Eres tan embustero, tan mentiroso que eres imposible”, agregó el cantante.

Finalmente le dio ‘ideas’ a J Balvin para su nueva franquicia de hotdogs: ‘Me quedé sin rimas hotdogs’, ‘el tibio de Melledín hotdog’, ‘te llamé llorando hotdogs’, ‘ninguno de mis hits son míos hotdogs’. “Ahí para que los apuntes”, dijo de manera irónica.

SEPULTAN A GIAN MARCO

A través de sus historias de Instarándula, Samuel Súárez destacó que Gian Marco comentó el video de Residente, aunque no salió muy bien parado.

“Nuestro pelado no se aguantó y metió su cuchara en el Instagram de Residente y se armó la lluvia de comentarios... en serio se pasan...”, escribió el periodista de espectáculos.

El cantautor peruano se limitó a escribir ‘boom’ en los comentarios del post de Residente, aunque no esperó que algunos fanáticos lo criticaran. “El tibio de los tibios cuando pasó lo de Perú... tenemos memoria señor’ y ‘el más falso del Perú’, fueron algunas de las críticas que recibió.

GIAN MARCO NO HACE CASO

El cantautor peruano Gian Marco, quien no radica en nuestro país, sino en los Estados Unidos, ha demostrado “tener correa” al no pronunciarse tras las fuertes críticas que le llovieron por meterse en el conflicto de los artistas urbanos.

El artista ha continuado publicando en su cuenta de Instagram contenido relacionado a su música.

