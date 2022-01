SE CONFESÓ. Gian Marco decidió romper su silencio tras la separación de la madre de sus hijos Claudia Moro. El cantante reveló hace unos meses en una entrevista para un podcast que ya no tiene una relación sentimental con su esposa y esto provocó que la noticia sea muy comentada.

Ante las cámaras de ‘América Espectáculos’, el artista peruano confesó que sí le sorprendió que algunas personas hablen con mucha ligereza sobre su divorcio.

“Todos se enteraron porque hice un comentario en un podcast, ni siquiera hice una nota de prensa y fue todo un bolondrón. Lo que sí me ha sorprendido y debo confesarlo, y lo digo con mucho amor y respeto, me ha sorprendido la ligereza de algunas personas de hablar sobre mí”, dijo el cantante.

En ese sentido, Gian Marco agregó que entiende el panorama, pues “es parte del negocio de la televisión. “Es el cotorreo, es la percepción. Lo que pasa que la percepción no es lo mismo que el conocimiento”, recalcó.

GIAN MARCO Y SUS VERDADEROS AMIGOS

El cantautor peruano Gian Marco también reconoció que las críticas a su separación con Claudia Moro hizo que se dé cuenta quiénes son sus verdaderos amigos.

“Me sorprendió darme cuenta quiénes son los verdaderos y pocos amigos que tengo, quiénes incluso estando en el medio del espectáculo han sido respetuosos conmigo, quiénes no lo han sido... me tomé un tiempito para darme cuenta de cómo la gente me percibe y cómo la gente me ve”, sentenció.

Asimismo, el conocido cantante no descartó volver a enamorarse. “Personalmente estoy en una etapa muy importante de mi vida, pensando en rehacer mi vida de muchas maneras, profesional y personalmente. Con mucha ilusión, si el día de mañana me enamoro, me enamoro”, señaló.