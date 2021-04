LAS CRÍTICAS CONTINÚAN. En febrero de este año, Gian Marco fue blanco de críticas debido al reto viral de Tik Tok “Mi peor experiencia con un famoso”, donde su colega de la orquesta Candela, Víctor Yaipen, asegura que el cantautor le gritó cuando le solicitó tomarse un a foto. Esta experiencia hizo que otros jóvenes compartieran similares vivencias con el interprete de “Te mentiría”.

Gian Marco nunca se pronunció directamente sobre el tema, sin embargo, recientemente interactuó con sus seguidores de Instagram, a los cuales les pidió que le realicen preguntas. Uno de ellos le consultó sobre este tema, más específicamente, le dijo que si aceptaría tomarse una foto con él.

El cantante bromeó y dijo que por supuesto lo haría El momento fue compartido por Samuel Suárez, periodista de farándula local en su cuenta de Instagram, Instarándula. Además, el comunicador también publicó un video de una entrevista a Gian Marco.

En la conversación, el compositor responde que prefiere recibir una mentada de madre que lo tilden de sobrado. “No es insulto, en Perú hay una palabra, no sé como se dice en México, pero es sobrado, no lo tolero, prefiero que me mientas la madre”, acotó.

Gianmarco dice que prefiere que 'le menten la madre' a que le digan sobrado





EL AMIGO DE SU ESPOSA LO DESTRUYE

Martin Catalogne es un conocido maquillador. El también influencer participó del reto de Tik Tok, “Mi experiencia incómoda con un famoso”, y se sumó a las miles de personas que acusan a Gian Marco Zignago de ser déspota con sus seguidores.

Martin Catalogne contó que trabajó con la esposa de Gian Marco, Claudia Moro, por cerca de varios años en la aerolínea American Airlines. “Ella lo conoció y se terminó casando con él. Él siempre estaba en nuestro grupo y siempre fue una persona antipática”.

El maquillador afirma que son innumerables las ocasiones en las que ha visto a Gian Marco portarse de manera soberbia con el resto. “Podrías contarle más de una experiencia en la que yo he visto a Gian Marco ser una persona déspota, creerse superior que el resto, dar opiniones para hundirte. Podría contar un montón, me demoraría haciendo mil historias”.

Martin Catalogne confirma los testimonios de los seguidores de Gian Marco. “Hay fans, mega fans que se han encontrado con él y el pata les ha negado la foto. Si es así, eso es cierto, odia tomarse fotos. Siendo yo maquillador he trabajado con gente del medio y nunca he escuchado qué chévere trabajar con él”.