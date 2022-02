Gian Marco cuenta cómo se enteró que su hija Nicole Zignago tenía novia: “Muchos atacaron en redes”

Mediante una entrevista por Instagram, Gian Marco Zignago habló sobre el apoyo que le ha dado a su hija Nicole cuando decidió revelar públicamente su orientación sexual. El cantautor peruano admitió que recibió críticas cuando su hija de 26 años confesó que tiene una relación con la conocida fotógrafa mexicana Fernanda Piña.

“ Nicole es una mujer que tiene una carrera artística hermosa, firmó con Warner Music México, vive en México, es una gran compositora , ya tiene hits en la radio como compositora y también como intérprete. No soy su mánager, no tengo nada que ver en su carrera”, inició diciendo el cantautor peruano.

Gian Marco dijo sentirse orgulloso por todo lo que ha logrado Nicole. “Al principio la guie con cositas, pero tiene su manager su oficina en México, es una mujer hecha y derecha. Ella ya me ha superado por muchas cosas”, dijo.

GIAN MARCO RESPALDA A NICOLE ZIGNAGO

En esa línea, Gian Marco se refirió a la relación que tiene su hija con la famosa Fernanda Piña y aseguró que se siente orgulloso pues han aprendido a reconocerse el uno al otro y a mirarse.

“Recuerdo cuando Nicole me dijo que estaba de novia con Fer, para mí fue algo que no te podría explicar, porque es un amor muy grande lo que se siente cuando ves que existe amor. Obviamente, hubo muchas personas que la atacaron, incluso a mí me pusieron cosas horribles en las redes sociales, pero ese es el mundo paralelo ”, sostuvo.

“Cuando veo el amor de Nicole por su pareja, que viven juntas, que están felices, que se apoyan, que son una familia... esta comunión hace que las cosas funcionen y que cada uno esté feliz con la conversión”, agregó.