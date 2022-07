¡UY! Gian Marco compartió una foto con su novia colombiana, la actriz Juliana Molina, pero este no fue muy bien recibido por algunos de sus seguidores en redes sociales, quien mencionaron a su exesposa Claudia Moro.

“El amor es ausencia de miedo... el miedo es ausencia de amor. El amor no es silencio, es hablar, es expresar, es decir, es sentir en libertad. El amor no es una condición perpetua, el amor no es castigador. El amor no es rabia, rencor y mucho menos impulsividad”, escribió el cantautor.

Ante ello, algunas personas indicaron que es fácil escribir de amor, pero que la madre de sus hijos demuestra más amor al no decir nada. “Ella se dedicó a que usted siempre brille, nunca intentó ser protagonista, siempre con un papel secundario, pero haciéndose cargo de sus hijos”, indicó una usuaria.

“Que él sea conocido no implica que tenga razon en todo, parte de su éxito se lo debe a la madre de sus hijos”, indicó Alicia Lici; “Qué rápido perdió el luto, qué hubiera pasado si la esposa salía a los días o meses a deslumbrar amor con otro”, escribió otro usuario de nombre Jhey Junior.

Gian Marco publica mensaje luego que usuarios le recordaron a su exesposa

Gian Marco comparte mensaje reflexivo tras ola de criticas

Ante la cantidad de críticas y mensajes que le recordaban a su exesposa, el peruano compartió un video donde reflexionó sobre los dichos en redes sociales.

“No vivas la vida de los demás, vive tu propia vida, quiérete, piensa en ti. Metete adentro, yo é que es feo a veces meterse dentro, pero es ahí donde está la luz (…) Antes de “jumm” decir algo que de repente no tienes por qué decir, tienes que decírtelo a ti”, manifestó.

