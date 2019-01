Gian Marco estrenó videoclip: "No es un reggeatón, en la vida haré ese género musical"

Gian Marco Zignago presentó el videoclip de su tema ‘Sácala a bailar’, incluido en su álbum ‘Intuición’, y dijo que le gustaría hacer un disco de folclore andino, pero recalcó que nunca haría reguetón.



“El video lo grabamos en el Callao y la gente nos trató increíble y no es un reggeatón, en la vida haré ese género musical. Esta canción es tropical, tiene mezcla de cumbia y de folclore peruano. Van a escuchar las trompetas de la cumbia peruana, la zampoña, que la toco yo, el charango”, afirmó el cantante, que tuvo como protagonista del video a Natalie Vértiz.



“Uno de mis sueños, tengo que confesarles, es hacer un disco del folclore peruano, pero con canciones inéditas. El tema ‘Paloma de papel’ lo hice para una película, después la cantó Max Castro. La música ayacuchana siempre ha sido mi adoración, sigo siendo fan del maestro García Zárate, de Manuelcha Prado... ojalá algún día pueda estudiar un poco más para hacer un disco de folclore andino”, añadió.



De otro lado, indicó que aunque no vive todo el año en el Perú siempre está presente a través de su música.



“Puedo vivir en Japón, pero la música siempre se queda... Nunca quise ser un artista efímero, como que salió ‘Domitila’ y se acabó. Deseo una carrera longeva, porque soy músico, me gusta hacer canciones y el destino de una canción siempre será la gente”, explicó, al mismo tiempo que comentó que ‘Intuición’ es el disco número 15 de su carrera, pero, sin duda, es uno de los más importantes.